SPD-Fraktion fordert mehr Personal für Datenschützer

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die SPD-Fraktion macht sich für mehr Personal für die hessischen Datenschützer stark. Um neben der Ahndung von Datenschutzverstößen auch eine ausreichende Beratung auf allen Ebenen zeitnah vornehmen zu können, sei die Datenschutzbehörde nicht mit ausreichend Personal ausgestattet, sagte die Datenschutzexpertin der Sozialdemokraten, Nadine Gersberg, am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. „Die Beratungsbedarfe haben zugenommen und werden zunehmend komplexer, die Personalbelastung in der Behörde nimmt weiter zu.“