SPD-Fraktion für Förderung von Mitarbeiterwohnungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die SPD-Fraktion macht sich für die Förderung von Mitarbeiterwohnungen zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in Hessen stark. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum werde weiter zunehmen und dadurch auch zu einer ernsthaften Bedrohung für die Wirtschaft im Land, sagte die SPD-Wohnungsexpertin Elke Barth am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden.