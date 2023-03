SPD-Fraktion will Hessens ländliche Regionen stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die SPD-Fraktion will die ländlichen Regionen von Hessen stärken und für mehr gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land sorgen. „Die Bedeutung des ländlichen Raums für Hessen wird bedauerlicherweise immer noch und immer wieder unterschätzt“, erklärte Fraktionschef Günter Rudolph am Mittwoch in Wiesbaden. Dabei seien 85 Prozent der Fläche Hessens ländliche Gebiete, rund die Hälfte der Bevölkerung lebe dort.