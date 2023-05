SPD-Fraktion will mit für bessere Arbeitswelt sorgen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Angesichts des Fachkräftemangels hat die oppositionelle SPD-Fraktion im hessischen Landtag mehr Geld vom Land für einen besseren Arbeitsmarkt gefordert. Damit solle eine Arbeitswelt geschaffen werden, die gerecht, solidarisch und sicher sei, sagte die SPD-Abgeordnete Lisa Gnadl am Mittwoch in Wiesbaden. Ein neuer Transformationsfonds in Hessen soll die Veränderungen durch Klimawandel, Digitalisierung und demografischen Wandel finanziell begleiten.