SPD-Fraktionschef Rudolph setzt auf kommunale Stärke

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Fraktionschef der Landtags-SPD, Günter Rudolph, will im anstehenden Landtagswahlkampf auf die Stärke der Sozialdemokraten in der hessischen Kommunalpolitik setzen. „Wir können auf ein breites Fundament auf der kommunalen Ebene zurückgreifen“, sagte er in einem dpa-Interview in Wiesbaden. „Wir stellen viele Oberbürgermeister, wir stellen viele Landrätinnen und Landräte und wir stellen viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Gemeinden.“