SPD-Kandidat Benz gewinnt OB-Stichwahl in Darmstadt

„Jetzt ist der Wahlkampf vorbei und jetzt geht es um die Zusammenarbeit in dieser Stadt“, sagte Benz am Sonntagabend in der Darmstädter Centralstation. Seinen Wahlsieg erklärte er damit, dass viele Darmstädter und Darmstädterinnen sich von der aktuellen Stadtpolitik nicht abgeholt gefühlt hätten. Der SPD sei es gelungen, eine andere Politik zu formulieren.