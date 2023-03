SPD-Politiker Mike Josef neuer OB von Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In einem knappen Rennen ist der SPD-Politiker Mike Josef zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt gewählt worden. Der 40-Jährige erhielt am Sonntag bei einer Stichwahl 51,7 Prozent der Stimmen und verwies damit seinen Kontrahenten Uwe Becker (CDU) auf den zweiten Platz, wie die Stadt unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis mitteilte. Becker erhielt 48,3 Prozent. Josef wird damit Nachfolger des abgewählten und in der Awo-Affäre verurteilten SPD-OB Peter Feldmann. Im ersten Wahlgang Anfang März hatte noch CDU-Bewerber Becker den größten Stimmenanteil erzielt.