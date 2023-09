„Spektakuläre“ Sonnenscheindauer und Temperaturrekord

Offenbach (dpa/lhe) - . Der September 2023 hat auch in Hessen für einen neuen Temperaturrekord gesorgt. Mit 17,1 Grad lag der Durchschnittswert deutlich über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 von 13,2 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag auf Basis vorläufiger Werte in Offenbach berichtete.