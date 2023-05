Spendenaufruf erfolgreich: CSD findet statt

Frankfurt (dpa/lhe) - . Nach einem erfolgreichen Spendenaufruf kann der Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt in diesem Jahr trotz gestiegener Kosten stattfinden. Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt seien neue Sponsoren gefunden worden, zudem seien mehr als 20.000 Euro von privat zusammengekommen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Das Kostendefizit von etwa 69.000 Euro habe somit ausgeglichen werden können.