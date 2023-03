Sperrung nach Unfall auf der Autobahn 60 aufgehoben

Rüsselsheim (dpa/lhe) - . Autofahrer haben auf der A 60 in Fahrtrichtung Frankfurt nahe Rüsselsheim nach einer rund 14 Stunden langen Sperrung wieder freie Fahrt. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Mit Hinblick auf den Berufsverkehr am Montag seien keine Probleme zu erwarten. Zunächst hatte es geheißen, dass die Sperrung wegen eines Verkehrsunfalls noch deutlich länger dauern sollte.