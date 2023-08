Sperrungen auf der A45 bei Herborn-Süd

Herborn (dpa/lhe) - . Auf der Autobahn 45 in Mittelhessen kommt es an den kommenden Wochenenden zu Sperrungen. An der Anschlussstelle Herborn-Süd müsse die Auffahrt in Richtung Frankfurt von Samstag, 26. August, 22.00 Uhr, bis Montag, 28. August, 4.00 Uhr, gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit. In der Gegenrichtung - gen Dortmund - sei die Ausfahrt Herborn-Süd dann vom 9. September, 22.00 Uhr, bis 11. September, 4.00 Uhr, nicht befahrbar. Der Verkehr werde nach Angaben einer Sprecherin über die nächste Anschlussstelle Herborn-West umgeleitet.