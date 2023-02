Spiel 77: Tipper gewinnt über zwei Millionen Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einem Spieleinsatz von 2,50 Euro hat sich ein Mann aus dem Wetteraukreis den dritten Lotto-Millionengewinn in Hessen seit Jahresbeginn gesichert. Bei der Ziehung am Mittwoch habe er als bundesweit einziger mit der richtigen siebenstelligen Gewinnzahl den Jackpot im Spiel 77 abgeräumt, teilte Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Gewinnsumme von 2.277.777 Euro müsse er sich daher mit niemandem teilen.