Spiel, Spaß und Schlager: 60. Hessentag offiziell eröffnet

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Freitag in Pfungstadt den ersten Hessentag nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause offiziell eröffnet. „Wir haben harte Zeiten hinter uns“, sagte der Regierungschef bei der offiziellen Eröffnung des 60. Landesfestes mit Blick auf die Pandemie. Deshalb sei es eine ganz außergewöhnliche Freude, dass in diesem Jahr wieder ein solches Fest stattfinden könne. Sinn sei es Menschen zusammenzuführen. Hessen sei erst nach dem Krieg aus der Taufe gehoben worden. Ein solch großes Landesfest gebe es in keinem anderen Bundesland. Genau deshalb gibt es aber auch Kritik.