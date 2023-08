Spinne in Auto entdeckt: Fahrer kommt von der Straße ab

Neu-Eichenberg (dpa/lhe) - . Weil er während der Fahrt eine Spinne in seinem Auto entdeckte, hat ein 44-Jähriger in Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) am Dienstagabend einen Unfall gebaut. Das Tier sei heruntergefallen, als der Mann die Sonnenblende in seinem Pkw heruntergeklappt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Versuch, die Spinne von seinem Körper zu entfernen, kam er demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.