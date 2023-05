Spitzenkandidatin Faeser zur Wahlkreiskandidatin nominiert

Schwalbach (dpa) - . Die SPD-Spitzenkandidatin zur hessischen Landtagswahl, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist in ihrem Heimatwahlkreis Main-Taunus I zur Direktkandidatin gekürt worden. Bei der Wahlkreiskonferenz am Montagabend in Schwalbach am Taunus stimmten 40 von 41 anwesenden Delegierten für die 52-Jährige. Faeser war nach Auskunft ihres Sprechers bereits bei den Landtagswahlen 2003 bis 2018 SPD-Direktkandidatin gewesen. Sie sei über die Landesliste ins Parlament in Wiesbaden eingezogen.