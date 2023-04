Spitzenteams bei Radklassiker Eschborn-Frankfurt am Start

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehrere Radteams aus dem Kreis der internationalen UCI World Tour haben sich für den Radklassiker Eschborn-Frankfurt angekündigt. Neben dem deutschen Titelverteidiger Bora-hansgrohe gehen die belgische Spitzenmannschaft Alpecin-Deceunick, Bahrain Victorious und das US-Team EF Education am 1. Mai an den Start, wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab.