Sport für alle: Vereine öffnen sich für behinderte Menschen

Zudem sei nach Kenntnis des Landessportbundes nicht immer gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen auch während des Sports eine Assistenzleistung in Anspruch nehmen könnten. Umso mehr seien dann die Eltern gefordert. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen kommt es also noch mehr darauf an, ob Eltern die Ausübung von Sport unterstützen – nicht zuletzt deshalb, weil die betroffenen Kinder weniger mobil sind und die Wege zu entsprechenden Angeboten in der Regel länger sind als bei Regelangeboten.“