Sportchef Krösche: Bislang kein Angebot für Kolo Muani

Der Vize-Weltmeister hat ein hervorragendes Debütjahr bei der Eintracht gespielt und will die Saison am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) im Pokalfinale von Berlin gegen RB Leipzig krönen. Kolo Muani selbst ließ seine Zukunft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch offen. Krösche hat dagegen eine klare Präferenz. „Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt“, sagte der Funktionär.