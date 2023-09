Sportvorstand Krösche: Muani-Transfer war „alternativlos“

Frankfurt (dpa) - . Für Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sei der Abschied von Topstürmer Randal Kolo Muani am Ende „alternativlos“ gewesen. „Die Wiedereingliederung wäre sehr, sehr schwer geworden. Das ist ein völlig anderer Fall gewesen als bei Filip Kostic“, sagte Krösche bei DAZN am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag. Muani, der zuvor in den Streik getreten war, wechselte kurz vor Ende der Transferperiode für 95 Millionen Euro zum französischen Meister Paris Saint-Germain.