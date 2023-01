Sportvorstand Krösche: „Zeit der Lobhudelei ist vorbei“

Frankfurt/Main (dpa) - . Sportvorstand Markus Krösche hat die Fußballprofis von Eintracht Frankfurt am Neujahrstag mit deutlichen Worten auf das Jahr 2023 eingeschworen. „Natürlich war 2022 mit dem Erfolg in der Europa League ein besonderes Jahr. Aber was geschehen ist, ist Geschichte“, sagte Krösche in einem am Sonntag auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview und betonte: „Die Zeit der Lobhudelei ist jetzt vorbei! Ich erwarte, dass wir alle ab jetzt den Blick nach vorne richten und alle im Club wieder die Arbeit voranstellen.“