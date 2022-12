Sprachwissenschaft: „Zeitenwende“ ist „Wort des Jahres“

Wiesbaden (dpa) - . Mit dem Satz „Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“ beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende Februar seine vielbeachtete Regierungserklärung zum russischen Angriff auf die Ukraine. Der Begriff wird seitdem nicht nur häufig im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Überfall verwendet - er ist nun auch zum „Wort des Jahres“ 2022 gekürt worden: „Zeitenwende“ sei unter den rund 2000 Einsendungen das häufigste Wort gewesen, und auch jedes Jurymitglied habe es auf dem Schirm gehabt, sagt der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Peter Schlobinski, am Freitag in Wiesbaden.