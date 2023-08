Sprengung von Fliegerbombe in Kassel: Evakuierung im Gange

Kassel (dpa/lhe) - . In Kassel hat am Freitagmorgen die Evakuierung des Sperrkreises rund um eine amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. „Nach erfolgter Evakuierung beginnen die vorbereitenden Arbeiten für die Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst. Unter anderem muss die Bombe dazu auch verlagert werden“, teilte die Stadt Kassel mit. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Mercedes-Benz Werkes im Stadtteil Rothenditmold gefunden worden.