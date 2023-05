Springsieg für Niederländer Houtzager

In der Dressur wurden Isabell Werth und Dorothee Schneider ihrer Favoritenrolle gerecht. Die mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Werth aus Rheinberg gewann am Sonntagabend zum achten Mal in ihrer Karriere die Grand Prix Kür in Wiesbaden, unter dem Sattel hatte die 53-Jährige ihren Emilio. „Er stand immer im Schatten meiner Championat-Pferde“, erzählte die erfolgreichste Reiterin der Welt über den 17-Jährigen. Der wird am Ende des Jahres aus dem Turniersport verabschiedet.