Staat unterstützt Ärmere bei Kosten für Klassenfahrten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Damit auch Kinder ärmerer Familien bei Klassenfahrten dabei sein können, sind in Hessen 2022 knapp acht Millionen Euro staatliche Unterstützung ausgezahlt worden. In den beiden Vor-Corona-Jahren waren es 7,2 Millionen Euro (2018) und 7,3 Millionen Euro (2019) gewesen. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor.