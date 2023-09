Staatsanwalt fordert lebenslang mit Sicherungsverwahrung

Das Mädchen und der Mann kannten sich aus stark sexualisierten Chats in sozialen Netzwerken und aus einem Online-Spiel. Der Angeklagte sei „zum Feind in ihrem Chat“ geworden, sagte Hauburger. Er habe noch nie erlebt, dass jemand „so gleichgültig und ignorant“ sei, wenn er ein Leben ausgelöscht habe. Der Mann habe ein sexuelles Bedürfnis gehabt und dieses umgesetzt. „Wenn dabei jemand stirbt, ist es ihm auf Deutsch gesagt scheißegal.“ Das sei es, was den 30-Jährigen so gefährlich mache. Hinzu komme eine Fähigkeit des Angeklagten zur Manipulation. Er sei in der Lage, Mädchen im Internet anzusprechen und Druck aufzubauen, und auch dabei gehe es ihm nur um die Befriedigung seiner Bedürfnisse, so Hauburger.