Staatsanwaltschaft: 14-Jährige aus Bad Emstal wurde erwürgt

Die Leiche der Schülerin wurde am Donnerstag vergangener Woche am Rande eines Feldwegs im nordhessischen Bad Emstal (Landkreis Kassel) entdeckt, nachdem die Jugendliche seit dem Vorabend vermisst worden war. Ein 20 Jahre alter Bekannter des Mädchens soll für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich sein. Gegen den deutschen Staatsangehörigen erging am Freitag vergangener Woche Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Die Frage nach dem Motiv des mutmaßlichen Mörders ist ungeklärt. Der Tatverdächtige schweigt bislang.