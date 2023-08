Staatsanwaltschaften: Mehr als 407.000 Ermittlungen in 2022

Zu den Ermittlungen, die im vergangenen Jahr mit besonders großer Aufmerksamkeit begleitet wurden, gehörte der „Mordfall Ayleen“ um eine 14 Jahre alte Schülerin aus Baden-Württemberg, deren Leiche in Hessen gefunden wurde. Der Staatsanwaltschaft Gießen gelang es innerhalb von acht Tagen, einen Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Derzeit steht der mutmaßliche Täter in Gießen vor Gericht. In einem umfangreichen Ermittlungskomplex wegen versuchten Auftragsmordes an einem Unternehmer aus Vellmar konnte die Staatsanwaltschaft Kassel sechs Tatverdächtige identifizieren und anklagen.