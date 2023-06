Staatskanzlei betreut zwölf Kanäle bei sozialen Medien

Die Staatskanzlei entgegnete, dass der Anteil der Beiträge mit persönlichen Informationen über den Ministerpräsidenten in der täglichen Regierungskommunikation äußerst gering sei. Die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu werde beachtet. Die SPD-Fraktion hatte ein Urteil aus dem Jahr 1977 angeführt, wonach staatliche Öffentlichkeitsarbeit unzulässig ist, wenn der informative Gehalt „deutlich hinter einem werbenden Auftritt zurücktritt und ein auffälliger Anstieg der Öffentlichkeitsarbeit zeitlich kurz vor einer Wahl festzustellen ist“. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.