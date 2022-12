Staatsschutzsenate des OLG hatten 2022 Rekord an Sitzungen

Andere Staatsschutzverfahren werden das OLG auch im neuen Jahr weiter beschäftigen, so der Prozess gegen einen syrischen Arzt, dem Folterungen von Zivilisten in syrischen Militärgefängnissen vorgeworfen werden. Das zunächst bis April terminierte Verfahren findet auch international große Beachtung, da sich die Beweisaufnahme mit den Zuständen in syrischen Gefängnissen und Militärkrankenhäusern und dem Umgang des Regimes mit Oppositionellen befasst. Bislang wurden bereits 8 Sachverständige gehört und 13 Zeugen vernommen.