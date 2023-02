Staatstheater hält an Netrebko-Auftritt fest

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das hessische Staatstheater Wiesbaden hält trotz Kritik an der Einladung für die russische Opernsängerin Anna Netrebko zu den Internationalen Maifestspielen fest. „Frau Netrebko hat einen gültigen Vertrag, der ist von allen Seiten unterschrieben“, sagte der Intendant Uwe Eric Laufenberg am Montag in Wiesbaden bei der Programmvorstellung. „Frau Netrebko hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Es gibt nichts, für was sie verurteilt worden ist.“