Staatstheater mit letzten Werken in neuer Spielzeit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Staatstheater Wiesbaden stehen in der kommenden Spielzeit 2023/2024 quer durch alle Sparten „letzte Werke“ auf dem Programm. Hintergrund sei die Verabschiedung von Uwe Eric Laufenberg als Intendant, teilte das Staatstheater am Mittwoch mit. Laufenberg steht seit 2014/2015 an der Spitze des Theaters in der hessischen Landeshauptstadt. Seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag hat er nicht verlängert.