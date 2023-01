Staatstheater Wiesbaden: Neue Doppelspitze setzt auf Dialog

Die neue Doppelspitze löst Intendant Uwe-Eric Laufenberg ab, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert hat. Laufenberg steht seit der Spielzeit 2014/2015 an der Spitze des Theaters in der hessischen Landeshauptstadt. An dem Haus hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Querelen gegeben.