Staatstheater will Kommentare zu Netrebko-Auftritt löschen

Netrebko war nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik geraten. Bei den Festspiele in Wiesbaden soll die Star-Sopranistin am 5. und 7. Mai ihr Debüt als Abigaille in Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ geben. Das Land Hessen und die Landeshauptstadt Wiesbaden haben sich gegen den Auftritt ausgesprochen, das Staatstheater hält hingegen an seinen Plänen fest.