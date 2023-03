Stada profitiert von Krankheitswelle und Russland-Geschäft

Stada zählt zu den größten Anbietern rezeptfreier Arzneien (Consumer Health) in Europa. Das Unternehmen beschäftigte zuletzt rund 13 000 Menschen weltweit, davon 1477 in Deutschland auf Basis von Vollzeitstellen. Vorstandschef Peter Goldschmidt stellte weitere Zuwächse in Aussicht. „Wir sind im Consumer-Health-Geschäft inzwischen Nummer vier in Europa und wir glauben, dass wir in diesem Jahr Bayer in Europa überholen können“, sagte er dem „Handelsblatt“.