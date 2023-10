Stadt Frankfurt verbietet anti-israelische Demonstration

„Wir werden nicht zulassen, dass kaltblütige Morde an Juden auf öffentlichen Plätzen in Deutschland bejubelt werden“, betonte Innenminister Peter Beuth (CDU). „Sollte es vor dem Hintergrund der Angriffe der Terrororganisation Hamas dennoch zu öffentlichen anti-israelischen Kundgebungen kommen, so wird die hessische Polizei sehr niederschwellig und entschlossen einschreiten.“ Propaganda für Terrororganisationen oder die öffentliche Billigung von Morden werde sofort unterbunden.