Stadt genehmigt Abseilaktion an Autobahn bei Frankfurt

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Jens Mohrherr, kritisierte, dass Bürgerinnen und Bürger durch die erforderliche Teilsperrung in einen Stau geraten und schlimmstenfalls besonderen Gefahren ausgesetzt werden könnten. Bei einem Auffahrunfall auf der A3 im Jahr 2020 am Ende eines Staus nach einer Abseilaktion war ein Autofahrer nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Die GdP könne nicht nachvollziehen, dass die Abseilaktion in diesem Fall mit behördlicher Genehmigung geschieht, sagte Mohrherr.