Stadt Kassel überträgt Hochzeiten live aus dem Trausaal

Und so funktioniert es: Die Stadt stellt kostenfrei per E-Mail über den Videokonferenzdienst Webex einen Link zur Verfügung, den das Hochzeitspaar an seine Gäste weitergeben kann. Die Gäste sind dann auf einem 65-Zoll-Bildschirm im Trausaal sichtbar - sofern sie die Kamerafunktion nutzen - und können die Zeremonie aus der Ferne verfolgen. „Sie sind zunächst stummgeschaltet. Am Ende der Trauung öffnen wir dann die Mikrofone, damit sie lautstark gratulieren können“, berichtete Müsken.