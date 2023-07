Stadt und Vermieter planen Gespräche wegen Eritrea-Festival

Gießen (dpa/lhe) - . Nach den gewaltsamen Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival will sich der Vermieter der Gießener Hessenhallen an der Aufarbeitung der Ereignisse beteiligen. Die Gesamtsituation müsse „mit der Stadt, den Sicherheitsbehörden und dem Veranstalter analysiert und bewertet werden“, teilte die M.A.T. Objekt GmbH am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Gießens Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) hatte das Unternehmen nach eigenem Bekunden mehrfach vergeblich davon zu überzeugen versucht, die Hallen nicht für das Festival zur Verfügung zu stellen.