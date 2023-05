Stärkung des Rhön-Tourismus: Förderung für Milseburghütte

Hofbieber/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einer Million Euro Fördergeld für den Wiederaufbau der Milseburghütte in der Rhön will das Land Hessen den Tourismus und die Wertschöpfung in der Region stärken. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) übergab am Mittwoch einen Förderbescheid an die Gemeinde Hofbieber im Landkreis Fulda.