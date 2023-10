Starbesetzung bei Frankfurter Tischtennis-Turnier

Frankfurt/Main (dpa) - . Olympiasieger Ma Long, Weltmeister Fan Zhendong (beide China) und 26 der aktuell 30 besten Spieler der Tischtennis-Weltrangliste werden Anfang November beim ersten deutschen WTT-Turnier in Frankfurt am Main dabei sein. Das gab die Dachorganisation World Table Tennis am Montag bekannt. Von den deutschen Topspielern sind Einzel-Europameister Dang Qiu, der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov sowie die Nationalspieler Patrick Franziska und Benedikt Duda direkt qualifiziert. Rekord-Europameister Timo Boll erhielt nach seinem verletzungsbedingten Rückfall in der Weltrangliste eine Wildcard.