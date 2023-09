Starkregen und Nebel kein Grund für verminderten Reisepreis

Frankfurt/Main (dpa) - . Schlechtes Wetter am Zielort ist kein Grund für eine Preisminderung bei Pauschalreisen. Die Touristen müssten sich vielmehr selbst über die typischen Witterungsbedingungen an ihrem Reiseziel informieren, stellte das Oberlandesgericht Frankfurt in einem am Mittwoch veröffentlichten und bereits rechtskräftigen Urteil (Az.: 16 U 54/23) fest. Es bestätigte eine entsprechende Entscheidung der Vorinstanz.