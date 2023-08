Starkregen verzögert Arbeiten am Frankfurter Nordwestkreuz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Unwetter mit Starkregen der vergangenen Tage machen kurzfristige Änderungen im Zeitplan der Bauarbeiten am Frankfurter Nordwestkreuz nötig. Mehrere Sperrungen, die an diesem Donnerstag enden sollten, enden nun am Freitagabend, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Weitere Sperrungen, die ab diesem Donnerstag neu beginnen sollen, sollen nun Freitagabend starten.