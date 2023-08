Start der Pilzsaison steht bevor

Dabei wachsen die Pilzarten unterschiedlich schnell. „Das Wachstum hängt von ganz vielen Faktoren ab, zum Beispiel, welche Bäume in der Nähe stehen, wie viel Regen dort fiel und wie warm der Boden ist“, erklärte der Fachmann. So mögen etwa Steinpilze gerne aufgewärmte Böden, sie sind häufig in lichten Laubwäldern zu finden.