Start für digitales Portal zum nachhaltigen Städtebau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einer digitalen Datenbank sollen in Hessen der Flächenverbrauch begrenzt und Potenziale für den Wohn- und Gewerbeneubau ermittelt werden. Nach einer rund dreimonatigen Testphase können nun alle 422 hessischen Städte und Gemeinden das sogenannte Potenzialflächenkataster nutzen, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden.