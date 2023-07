Start-up-Gründungen legen zu: Darmstadt unter Top fünf

Berlin/Darmstadt (dpa/lhe) - . Darmstadt ist bei den Neugründungen von Start-ups gemessen an der Einwohnerzahl unter den ersten fünf Städten bundesweit. Die südhessische Stadt verbesserte sich im ersten Halbjahr 2023 mit 10,6 Neugründungen pro 100.000 Einwohnern hinter München, Berlin und Karlsruhe auf Platz vier und liegt damit noch vor Frankfurt. Im Jahr 2022 lag Darmstadt noch auf Rang 13. Nach dem Krisenjahr für Gründer 2022 sind insgesamt wieder deutlich mehr Start-ups in Deutschland entstanden. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der Neugründungen um 16 Prozent gemessen am zweiten Halbjahr 2022 auf knapp 1300, wie eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Studie des Bundesverbands Deutsche Startups zeigt.