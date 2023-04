Statistiker erwarten weiteren Bevölkerungszuwachs in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einer Prognose des Statistischen Landesamtes werden im Jahr 2050 in Hessen rund 6,45 Millionen Menschen leben. Das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent, wie aus den am Montag veröffentlichten Ergebnissen einer Bevölkerungsvorausberechnung der Behörde in Wiesbaden hervorgeht. Am Stichtag 31. Dezember 2021 lebten 6,3 Millionen Menschen in Hessen.