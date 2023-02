Stefanie Heinzmann kommt in die Bad Hersfelder Stiftsruine

Die Bad Hersfelder Festspiele werden am 30. Juni 2023 mit dem Shakespeare-Klassiker „König Lear“ in der Inszenierung von Tina Lanik festlich eröffnet. Bis zum 27. August sehen außerdem das Musical „Jesus Christ Superstar“ und „Die Rache der Fledermaus“ - eine witzig-schräge Version der berühmten Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss - auf dem Programm der Festspiele. Hinzu kommen die Wiederaufnahme des Stücks „Der Club der toten Dichter“ und für Kinder „Das kleine Gespenst“. Yvonne Catterfeld tritt mit ihrer Band am 17. August 2023 in der Stiftsruine auf.