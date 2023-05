Steigende Zinsen beflügeln Bauspargeschäft

Frankfurt/Main (dpa) - . Die rasant gestiegenen Bauzinsen haben der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen einen Boom beim Bausparen beschert. Im vergangenen Jahr seien 41.606 neue Bausparverträge mit einem Gesamtvolumen von gut 2,7 Milliarden Euro abgeschlossen worden, bilanzierte die LBS Hessen-Thüringen am Mittwoch in Frankfurt. Dies entspreche bei der Zahl der Verträge einem Plus von 21 Prozent zum Vorjahr und bei der Bausparsumme einem Plus von gut 45 Prozent.