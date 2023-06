Stein rettet Kind vor dem Ertrinken

Alsfeld (dpa/lhe) - . Ein Stein in einem Teich hat ein Kind im Vogelsbergkreis vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei berichtete, war der zehn Jahre alte Junge am Dienstagnachmittag in Alsfeld in einen Teich in der Nähe des Schwimmbads gestiegen. Das Kind habe nicht schwimmen können, sei aber dennoch „eigenständig aus nicht bekannten Gründen“ ins Wasser gegangen.