Steinadler über Hessen gesichtet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In der Wetterau ist laut Experten erstmals seit 1939 ein wilder Steinadler gesichtet worden. Der Vizedirektor des Frankfurter Zoos, Stefan Stadler, entdeckte den Vogel am Sonntag von einem Beobachtungsturm in der Wetterau aus. „Eigentlich hatte ich andere Vögel im Visier, als diese plötzlich aufgeflogen sind“, berichtete Stadler am Donnerstag. Als er dann den Steinadler erblickt habe, sei er zunächst ungläubig gewesen, da der Raubvogel in Deutschland eigentlich nur noch im Alpenraum vorzufinden sei. Zuvor hatte „hessenschau.de“ über die Sichtung berichtet.